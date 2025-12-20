表面稱兄道弟私下卻滿是歧視？炎亞綸再談飛輪海 性向玩笑引爆網路論戰

記者林宜君／台北報導

炎亞綸近日在節目中罕見談起飛輪海時期的真實感受。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

昔日男團光環背後的壓抑心聲再度浮上檯面。男星炎亞綸近日在節目中罕見談起飛輪海時期的真實感受，直言當年因性向議題承受巨大心理壓力，甚至一度靠喝酒度日，相關言論曝光後，再度引發網路兩極討論。炎亞綸日前登上podcast節目《激罵揪某聊》，回顧與吳尊、辰亦儒、汪東城共組男團「飛輪海」的那段歲月。炎亞綸坦言，表面看似兄弟情深，實際相處卻並不輕鬆，尤其私下時常聽到隊友開關於同性戀的玩笑，讓他感到相當不舒服，也逐漸累積心理壓力。

炎亞綸坦言，表面看似兄弟情深，實際相處卻並不輕鬆。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

炎亞綸直言，那段時間自己選擇隱忍，「我都是笑笑的」，但內心其實非常不快樂，甚至有整整一年是靠喝酒撐過去。他也坦承，當時為了維持團體和諧，只能壓抑情緒，假裝一切正常。訪談內容曝光後，在社群平台迅速發酵，不少網友表達理解，認為開性向玩笑本就不妥，「尊重他人很難嗎」、「這種玩笑真的很沒品」。但也有人質疑炎亞綸再度提起往事，是刻意消費前隊友，甚至酸他「一直離不開飛輪海話題」。

部分網友更將他與朱孝天相提並論，認為都是團體中較不合群的成員，相關言論引發新一波爭議與論戰。回顧飛輪海歷史，該團於2005年成軍，曾推出4張專輯，並主演《終極一班》、《終極一家》等人氣偶像劇，在台灣掀起追星熱潮。然而隨著成員各自發展，2011年後幾乎不再合體，團體名存實亡，形同解散。如今多年後再被提起，也讓當年未曾說出口的心聲再次浮上檯面。

