表》台股雙重壓力測試罩頂 10檔近一周逆風抗跌ETF出爐

盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏大盤的有 46 檔，而最逆風抗跌的十檔，跌幅介於 0.49%～2.09% 之間，包含 6 檔高股息、2 檔主題型，以及 1 檔產業型ETF， （示意圖）

[Newtalk新聞] 輝達的慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚滔駭浪的一周，總計加權指數過近一周累計跌了 3.51%，跌破 26,500 點。

盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，而最逆風抗跌的十檔，跌幅介於 0.49%～2.09% 之間，包含 6 檔高股息、2 檔主題型，以及 1 檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在台股暴漲暴跌行情中，股債平衡配置充分發揮了分散風險的效果。

市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備 7 成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 估值過高產生疑慮，今年來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可抵銷股票波動、並提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數（VIX）上漲 12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調 EPS 年增率的亮眼成績，雲端服務供應商與企業也擴大投入 AI 相關資本支出，顯示 AI 需求持續擴張向上，台股供應鏈仍可望率先受惠。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，由於美國政府甫結束史上最長的關門期，美國經濟數據出現「真空」狀態，聯準會（Fed）官員對 12 月降息與否持保留態度，市場對 12 月不降息的預期開始升高，連帶使市場對美股高估值的信心開始出現鬆動，在雙重壓力測試下，股市波動加劇。欲強化投資組合抗壓力，投資人可採取股債平衡配置策略，股票部分，台股因 2026 企業營收與獲利預估均持續上調，惟成長主要仍集中在 AI 概念族群，可趁近期修正分批布局；債券部分，預防性降息前題下，利率仍將呈區間整理，可考慮以票息率相對高的投資級信用債為核心配置。

00981T 布局台股 25 強搭配全球BBB級債，既有股票部位參與台股成長硬實力，也有債券部位掌握固定收益，可逢低分批布局，持續累積資產部位，追求長期投資價值。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

