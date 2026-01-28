表）年前紅包自己賺！ 10檔二月初除息ETF一表看

Cmoney 統計，在二月農曆春節前共有 10 檔ETF將除息，共有 3 檔股票型，7 檔債券型ETF。預估的年化配息率均從 5% 起跳。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 據 Cmoney 統計，在二月農曆春節前共有 10 檔ETF即將除息，共有 3 檔股票型，7 檔債券型ETF。預估的年化配息率均從 5% 起跳。

觀察二月初將除息的ETF名單，預估年化配息率表現以債券ETF較突出；年化配息率前三高者皆為債券ETF，分別是大華優利美A債15（00984B）、大華優利美公債20（00983B）以及群益優選非投等債（00953B），其中以 00984B 的預估息率最高，達 9.1%。想參與領息的投資人，最晚須於除息日前一天買進。

00984B、00983B 分別是信用評等較高的投等級企業債及美國公債ET，00953B 則是單一企業信用風險較高的非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第一季至少會降息 1 次，但現在可能會傾向到五月之後才降息。不過，由於美國就業市場數據仍顯得疲弱，預期今年降息循環將持續。建議在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助於降低投組的波動風險。

