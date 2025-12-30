表》高配息率受青睞 7檔掛牌之非投等債近半年績效比拚

連同今年九月才成立的主動中信非投等債（00981D），目前在台股掛牌的非投等債ETF共有 7 檔，其中近半年、近 3 個月含息總報酬率都擒得桂冠的是凱基美國非投等債（00945B）。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 時序來到 2025 年末，是一個審視投資配置的理想時機，尤其對於追求收益的投資人而言，如何取得收益、降低稅務負擔，並同時讓投組維持穩健表現，成為值得探討的議題。

近年來，配息多屬於海外所得的債券ETF，逐漸受到市場青睞，特別是債息相對高的非投資等級債ETF，自然成為愛息族的首選。連同今年九月才成立的主動中信非投等債（00981D），目前在台股掛牌的非投等債ETF共有 7 檔，其中近半年、近 3 個月含息總報酬率都擒得桂冠的是凱基美國非投等債（00945B）。

觀察成立一年以上的 6 檔被動型非投等債ETF，近半年的含息報酬率皆站上雙位數。其中，市場上唯一一檔專注美國非投等債ETF的 00945B 以 12.74% 的含息報酬率登頂；而下半年主動式非投等債ETF加入戰場，7 檔掛牌非投等債ETF近三個月表現亦紛紛繳出 3～4% 的成績單。

市場法人建議，投資非投等債的策略仍須謹慎平衡收益與風險，雖然非投等債提供較高的債息，但不建議僅著重追求高債息，而忽視價格波動風險。因此，提醒投資人除了債息收益外，債券價格表現也是重要的考量因素。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格也受寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使非投等債具吸引力。隨 AI 持續發展，市場普遍看好明年美股表現，在經濟基本面有撐、下一屆聯準會（Fed）熱門主席人選哈塞特（Kevin Hassett）的鴿派色彩也讓寬鬆政策有望延續等利多下，非投等債明年仍可望是市場資金的寵兒。





※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

