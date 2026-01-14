表）TISA帳戶上路半年、累積餘額破90億台幣！ 這檔基金奪近三月績效「三冠王」

根據集保所月初資料，目前已有 37 檔 TISA 級別基金，近三個月來績效破兩成的有 7 檔，其中「凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA」在近三月、近一月，及近一周都登上績效王寶座，可謂傲視群雄。 （主動基金示意圖）

[Newtalk新聞] 集保所自去年六月底推動的 TISA 帳戶已上路半年，目前累計參與投資人數已近 7 萬人、帳戶餘額達新台幣 90 億元，響應熱烈。

根據集保所月初資料，目前已有 37 檔 TISA 級別基金，近三個月來績效破兩成的有 7 檔，其中「凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA」在近三月、近一月，及近一周都登上績效王寶座，可謂傲視群雄。

台股於今年強勢開局，帶動國內股票型 TISA 基金一飛沖天，近三月 TISA 級別基金績效前十全數為國內股票型，分別繳出 17～27% 的含息報酬率。在此之中，「凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA」，及「PGIM保德信中小型股基金-TISA級別」表現不僅亮眼，更展現驚人續航力，前者拿下近三月、近一月，及近一周績效的三冠王，後者也以 3 座亞軍緊追在後。

TISA級別基金是政府為鼓勵長期退休理財，而推動的官方版特定基金，不僅基金標的經由 TISA 基金委員會來篩選，投資人還享有申購免手續費、經理費低於 1%，投資低門檻（1,000 元起）和限定期定額的累積型設計，長期下來能省下不少費用。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，根據財政部最新數據，去年 12 月出口額逾 624 億美元，為歷年單月次高，其中資通訊產品出口年增 126.3%、電子零組件年增 24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近 98%，顯示 AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求續強；此外，市場傳出美國對台關稅有望從 20% 下修至 15%，若此協議能上路，將減輕台灣對美出口產品的成本負擔，對傳產、電子零組件及機械產業有明顯利多，市場對台股相關族群持正面期待。

理財專家認為，台股一再創高，許多主流股入手門檻越來越遙不可及，TISA 級別基金最低僅千元即可入手，是投資小白跟上台股成長紅利的好工具，基金經理費較一般級別讓利約 0.45%～1.1%，對於全體投資人更無疑是利多。我國上市櫃 2025 年全年營收已突破 50 兆元，受惠 AI 發展，未來有望續寫傳奇紀錄，投資人可透過 TISA 級別基金把握台股成長曲線。





※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

