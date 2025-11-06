衰捲染毒案 「GD認曾想退圈」 自曝肢體動作多原因

南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）在《孫石熙的提問們》談及2023年底捲入染毒案的心境。（圖／翻攝自MBC플레이그라운드 YouTube）





在2023年南韓娛樂圈爆出吸毒風波，而在李善均事件中，南韓歌手GD（G-Dragon，權志龍）也被波及，當時他積極接受檢方調查，最後獲得清白，並於2024年10月31日發布單曲〈Power〉回歸樂壇，不過昨（5日）在節目中談及此事，GD認當時確實想過要退出演藝圈。

GD登上《孫石熙的提問們》在昨日播出，在節目中談及2023年底被牽連到染毒案時候到心情，他坦言當時確實很痛苦也很沮喪，甚至想過自己是不是真的要回歸樂壇，「如果我多休息一段時間、然後退休，我或許就能成為普通人，過著一般人的生活」，即便獲得清白後，也依舊感覺到痛苦。

不過GD也說音樂是他唯一可以依靠的出口，加上當時他本來就在滿滿籌備專輯，因此在這些經歷下寫出了〈Power〉，「我希望以後不要再有類似事件，我想要藉由我的力量來諷刺媒體，而這也是〈Power〉中所承載的許多訊息中的其中之一。」

在突然被扣上吸毒後，GD的肢體動作也被放大檢視，對此，GD在節目中也不避諱，說這就是自己，因此不會覺得很怪，「我平常也這樣。要我靜止不動的話會很不自在」，也有很多東西不是他透過嘴巴就能傳達的。

