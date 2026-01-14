衰捲王子不倫粿粿風波！夏和熙鬆口邱宇辰「真實近況」 私下對話曝

記者蔡維歆／台北報導

夏和熙領軍阿本、木木主持快電商出資打造的網路綜藝節目《OMO調查局》，如今節目滿一個月。三人今天出席記者會受訪。夏和熙被問到好友邱宇辰、王子近況也做出回應了。

夏和熙說最近都在忙拍戲，加上又主持節目，「所以希望大家先關注我的節目，如果我很好，就是大家都會很好喔。」而《OMO調查局》先前也曾邀來邱宇辰錄影，提到邱宇辰當天心情？夏和熙表示：「其實他一直狀態都還不錯啊，就我覺得他把自己都照顧得非常非常好，可能因為常常跟我聯繫吧。」而阿本最近因為節目邀來舊愛炎亞綸同台，掀起不少討論話題，現場阿本話鋒一轉直呼木木哪天也可以邀緋聞男友、「Ozone」隊長周祖安來？木木現場被問到感情現況則透露：「現在都以事業為重。」

阿本（左起）、木木、夏和熙搭檔主持。（圖／快電商提供）

而有幸與兩位前輩合作，身為晚輩的木木先是稱讚：「夏和熙是那種現場反應很快、又很敢丟球的人，阿本就是沒有包袱，說話也很直接、很辛辣，兩位的組合就是節目效果可以直接拉滿。」接著形容自己：「我就是負責在中間盡量的把主題拉回來，但我覺得我會太乖的照流程走，希望可以多和兩位前輩們學習，慢慢把自己的包袱都丟掉，讓三人的組合可以更有火花！」阿本也稱讚木木：「很穩定，在我太失控的時候，可以即時的掌握大局，覺得有她在很安心。」

