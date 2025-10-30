衰捲粿粿婚變風波！草仔粿奶茶遭揶揄「是先知」 一沐日小編回應被讚爆

范姜彥豐（右）指控，妻子粿粿（左）在婚內出軌，對象是同為藝人的王子。（翻攝自粿粿粉絲專頁）

藝人范姜彥豐昨（29日）重磅爆料，同為藝人的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，掀起網路輿論。風波持續延燒，不少網友開始玩起「諧音梗」，有網友提到，手搖飲品牌「一沐日」曾推出的「草仔粿奶茶」，讚嘆根本是「預言神作」。對此，一沐日則理性呼籲，希望大家不要拿這個話題開玩笑。

范姜彥豐、粿粿、王子的三角戀持續延燒，有網友在Threads發文提到，「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊」。

對於網友把品牌跟藝人私事扯上邊，一沐日小編出面回應。（翻攝自Threads）

對此，一沐日小編海巡到該篇貼文，並理性回應，「不是先知，也不希望大家拿這個當話題開當事人的玩笑，感謝」。品牌小編也持續回應網友，並呼籲：「希望不要拿我們的商品開別人的玩笑，謝謝。」

此外，似乎是討論聲音過於熱烈，小編今再度發文呼籲網友理性，「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝 」。

回應讓許多網友大讚，「為小編的性平觀念加分」「支持有性平意識的小編 支持不同流合污的優質品牌一沐日」「推品牌方，愛一沐日！其他人不要無聊當有趣在那邊當油罐車== 」。

