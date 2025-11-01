衰捲黃國昌跟拍風波後收攤 菱傳媒感謝信

▲網路媒體《菱傳媒》因捲入民眾黨立院黨團總召黃國昌的「狗仔」風波後，宣布停止運作、不再發稿。（圖／翻攝菱傳媒官網）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌遭綠營指控，招募記者跟拍政壇對手，網路媒體《菱傳媒》也捲入風波，投資者決定不再運作，《菱傳媒》宣布收攤，《菱傳媒》社長陳申青31日也發表感謝信，並期盼媒體的專業與中立價值能被延續。

陳申青說，《菱傳媒》在營運滿四年前夕正式停刊，結束自2021年11月22日創刊以來長達3年又342天的運作。陳申青在信中指出，《菱傳媒》將於2025年9月30日停止發稿，員工上班至10月30日止，感謝讀者多年來的支持與勉勵。

廣告 廣告

陳申青表示，《菱傳媒》自創刊以來致力於深度調查報導與即時新聞，共發行9期紙本調查特刊與兩本書籍《菱近詐騙》及《菱視未來——台灣100大政治領袖聲望調查報告》。其中，《菱近詐騙》完整記錄記者深入中南半島詐騙園區，包括柬埔寨、泰國、寮國及緬甸等地的採訪，是台灣媒體首度深入該區進行調查的報導。

他回顧，《菱傳媒》曾深入台灣西部縣市調查風電爭議，也報導中國長期對台媒體統戰的手法，並分析民進黨新潮流派系的崛起與藍營雲林張家培養網軍的方式。此外，媒體推出的「未來事件簿」與季刊特刊，皆記錄社會重要議題的變化。

陳申青指出，《菱傳媒》的網路民調以精準著稱。2022年九合一選舉與2024年總統大選的封關預測，結果皆與實際開票高度一致，成為國內少數具準確度的民調機構之一。每年針對全台各縣市長施政滿意度的調查亦受到關注，多家媒體引用報導；而第八期特刊更獨家公布19縣市社會感知滿意度調查，完整呈現地方治理成效。

他也提到，《菱傳媒》曾於創刊一年後率先推出全台各縣市政見體檢，原計畫在2026年底檢視縣市長施政承諾成果，但因停刊無法完成。他表示，希望未來仍有人能接續這項任務，延續《菱傳媒》「只問是非、不問立場」的精神。

陳申青最後為《菱傳媒》停刊向社會致歉，並感謝團隊近四年的努力與讀者的支持。他說，《菱傳媒》每篇報導都禁得起檢驗，雖然走到終點，但希望專業、獨立、中立的價值能繼續在台灣媒體界傳承。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳時中偷拍照曝光是因《菱傳媒》壓新聞？徐巧芯：早就說過不是了

用「菱角」當象徵！《菱傳媒》網羅《蘋果》資深記者群 主打揭弊

捲黃國昌狗仔醜聞！《菱傳媒》傳停止營運 下午全社開會說明