衰！北市內湖公車爆胎「失控衝路旁」 2轎車無辜被撞

台中市 / 綜合報導 台中市南區發生詭異死亡車禍，一輛休旅車逆向行駛，停在原地10幾秒之後，又突然加速，先擦撞一輛轎車，隨後猛力撞進路旁一家鐵板燒店，強大撞擊力，店門口落地門被撞破，玻璃碎裂滿地，休旅車車頭嚴重毀損，警方到場，發現駕駛何姓男子倒在駕駛座，已經沒有生命跡象，但脖子有一道深可見骨的刀傷，排檔桿位置還有一把約20公分的利器，到底是車禍造成男子身亡，還是有其他因素，警方還在釐清。 白色休旅車，逆向行駛在車道上，路過的人車，紛紛避讓，目擊民眾說：「他一路逆向，然後一直滑，然後停住了。」休旅車停了17秒沒動，突然加速，擦撞對向的銀色轎車，銀色轎車閃避不及，左後車門被擦撞，車身搖晃了一下，接著休旅車猛力撞進鐵板燒店，轟然巨響，鐵板燒店的落地門被撞破，玻璃碎裂滿地。被撞轎車駕駛說：「他就一直逆向過來，我就一直偏這邊要閃他，他就從我的旁邊撞過去，他就跑到那邊去了。」被撞鐵板燒店業者說：「今天沒開店，我們休息，駕駛還在裡面，警方是說，要等刑警來，這樣就知道意思了。」目擊者看到休旅車駕駛，倒臥在駕駛座，警方到場發現，駕駛何姓男子已經沒有生命跡象，奇怪的是，男子脖子上有一道刀傷，車內還有大量血跡，刀傷位置大約在脖子中段喉結附近，長度約15公分，深可見骨，可能是致命傷，還伴隨疑似撞擊的撕裂傷，警方在車內，沒有發現毒品或酒類，但在排檔桿附近找到一把長約20公分的利器，研判就是這把利器割傷男子的脖子，而這個刀傷，是男子自己造成的嗎？法醫高大成說：「(推測)要開車時，別人剛好在門口堵到他，拿利器往他脖子劃下去，他車子開了就跑，刀子就掉在車內，，自殺是不可能，他要跑，開始意識模糊，因為血一直流，，自殺一般來講，割傷後不會一直開車。」不過，警方在車內沒有發現打鬥痕跡，第一時間調閱轄區監視器，也沒發現沿路有人上下車，健康派出所長葉利德說：「由北屯到南區的(監視器)部分，我們已經派專人前往在調閱。」警方調查，死者駕駛的車輛是母親所有，從男子住處北屯區的市場，開車前往南區，估計有30分鐘車程，這當中有沒有其他人上下車？由於男子車內的行車紀錄器被關閉，這段路程疑點重重，是警方接下來調查的重點。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前