衰！路口等紅燈遭撞飛 淡水1女騎士OHCA送醫急救

台北市 / 綜合報導 有民眾發文，昨(30)日下午在台北市中山區直擊搶案，還有一群好心人聯手壓制犯人，但事後發現是警方埋伏要逮捕面交車手！一名被害人先前被騙30萬向警方報案，警方請他約車手出來面交，被害人提了三百萬，沒想到面交時，車手發覺有異，三名同夥拿了錢開車逃逸。雖然四人陸續落網，但三百萬鉅款至今下落不明。員警埋伏在柱子後，下一秒人行道上一陣混亂，黑衣車手在壓制前的最後一刻，將包包死命往前扔，另一人持球棍衝出來，直接往員警身上打，之後搶走包包，上車後連車門都沒來得及關，油門一踩逃離現場，從另個角度看，車手將員警撞倒，一旁的灰色轎車接著開走，兩名員警因此掛彩，驚險過程民眾一度以為是搶案。目擊民眾說：「有民眾在說是不是搶劫，可是又不太像，我們那時以為是，類似像暴力討債，所以我們就趕快有同仁就趕快報警，他(車手)被壓倒在地之後，他就有被上銬，那我們才發覺好像跟我們想像的不太一樣。」事發生在昨日下午四點多台北市中山區民權東路，被害人被詐騙30萬報案，警方要被害人再約面交埋伏，被害人提領三百萬，面交時車手發現行跡敗露，把錢丟給同夥逃竄，目前4名嫌犯全被逮，唯獨現金下落不明。車手當場被逮，而他早先一步丟出的袋子，裡面裝的300萬全部是真鈔，警方連夜追查在新竹找到車子，有球棒有槍枝，但怎麼找就是找不到300萬現金，這下被害人更傻眼了。資深刑警說：「一般來說基於安全考量會使用假鈔來交易，也就是跟真鈔一模一樣的玩具紙鈔來交易，避免發生危險。」先前警方有建議，是否換成一半假鈔，但最後還是全真鈔上陣，沒想到在眾目睽睽下，錢被搶走，如今警方只能多加把勁扳回一面。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前