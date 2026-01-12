衰！車子停等紅燈遭樹枝砸中 桃園路樹修剪工程挨批

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有車主在桃園市桃園區三民路一段與成功路二段停等紅綠燈，突遭天降樹枝砸中車頭，質疑「桃園路樹修剪工程，都不用顧及下方車輛嗎」，議員黃瓊慧表示，經查當時是桃園區公所正在執行路樹修剪，要求公所後續要更注意周圍狀況；桃園區公所主秘周政毅回應，委外廠商施工時有交維並封閉一車道，且有投保相關責任險，將全力協助受損車主完成賠償程序。

針對車主在網路反映桃園路樹修剪過於疏忽來車，黃瓊慧表示，經了解是桃園區公所正在執行路樹修剪作業，委外廠商雖然有做簡易的交維，但作業地點在道路中央，沒有很清楚的分流，她已聯繫受害車主，若造成車損，可依法向市府要求賠償，此亦屬公共安全的一環，她同時要求區公所日後在執行相關業務時，要更注意周圍狀況，尤其如果有長者與小孩經過，應該更確實確認下方沒有人車才可以施作，否則掉落的樹枝可能會把人砸傷。

周政毅回應，經查為本月11日區公所委外辦理的路樹修剪工程，廠商配有交維人員及封閉一車道進行施工，施工期間造成民眾車輛損傷，已要求承包廠商負責，廠商有投保相關責任險，受損車主可檢具事證聯繫公所，將全力協助完成後續賠償程序。

