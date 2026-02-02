衰！ 車被撞推行「找嘸人」 小貨車駕駛報警討公道

彰化縣 / 綜合報導

彰化市金馬路昨(1)日晚上，有1輛轎車因為不明原因撞上停在路邊的小貨車，沒想到轎車駕駛撞上貨車後，不但沒有停下，還一路將貨車往前推擠，最後更開車逃逸。面對後續賠償事宜，被撞駕駛滿是無奈，只好報案討回公道，目前警方獲報，也將通知轎車駕駛到案說明。

小貨車好端端地停在路旁，沒想到下一秒一輛黑色轎車沒有減速，直直撞上前方小貨車，猛烈衝撞導致貨車車斗，緊卡在黑色轎車車頭板金上，誇張的是都撞車了，黑色轎車居然不僅沒停下，還腳踩油門繼續開，把貨車往前推擠，接著逃之夭夭，留下被撞的貨車和傻眼的貨車駕駛。

遭撞駕駛林先生說：「我和朋友一個大哥借一台貨車，結果我出去回來看到我的車怎麼怪怪的，(貨車)停在白線內撞一個給我飛出去，(貨車)跑到白線外去，過去看到怎麼車底下一些零件一些碎片。」貨車車尾零件也因為巨大撞擊力道，搖搖欲墜，可見當時撞擊力道有多大。

事發在1日晚上12點34分，彰化市金馬路3段774號前，肇事的是一名李姓駕駛，因為不明原因撞擊貨車後，不但沒有第一時間處理，反而大搖大擺揚長而去。遭撞駕駛林先生說：「很可惡，(貨車)要拿去修理，要賠人家錢，對方(李姓駕駛)又不出面。」如今貨車受損，林先生還是忿忿不平，他也決定報案討公道。

彰化分局中正派出所所長王錦城說：「該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，第62條第1項汽車駕駛人，肇事後未依規定處置者，處新台幣一千元以上三千元以下罰鍰，逃逸者吊扣駕駛執照一到三個月。」雖然車禍沒有造成人員傷亡，但被撞的貨車傷痕累累，目前警方將通知肇事的李姓駕駛到案說明，他該負的責任一個也逃不掉。

