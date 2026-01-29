袁小迪同台8女神合唱〈情深深〉 感動喊：沒這麼幸福過

袁小迪上節目演唱新歌。（圖／中視提供）

袁小迪近日登上中視《綜藝一級棒》，不僅演唱最新專輯的新歌〈醉情話〉，更與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等八位女歌手合唱經典金曲〈情深深〉，華麗陣仗一字排開，氣場強大，讓袁小迪直呼從來沒有這樣「幸福過」，「有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。」許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」

節目中陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲〈愛〉，熟悉旋律一響，滿滿回憶殺，康康也為壯年版的『三小虎』給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久」，許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。因為是唱跳，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

在熱歌勁舞環節，女歌手也拚了，郭婷筠、陳怡婷、吳美琳帶來〈給我幾秒鐘〉，三人身穿火辣中空裝，一出場就讓全場氣氛沸騰。接著陳孟賢、陳隨意接棒演唱〈冬天裡的一把火〉，動感的節奏震撼全場，讓人目瞪口呆。康康一邊欣賞一邊笑說：「唱完還會有點喘，就表示這是現場！」袁小迪也大感欽佩，當場對陳隨意的唱片公司老闆喊話，建議他的歌路不妨多嘗試這類曲風，「說不定會更紅」。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

陳隨意、沈建豪、吳俊宏化身「三小虎」。（圖／中視提供）

