袁小迪登《一級棒》 合作8美女直呼幸福

中視《綜藝一級棒》31日祭出「愛的旋律轉圈圈金曲歡樂頌」主題，再度邀請「浪子歌王」袁小迪登場，不僅演唱最新專輯的新歌〈醉情話〉，與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等8位女歌手合唱經典金曲〈情深深〉，華麗陣仗一字排開，讓袁小迪直呼好幸福。

出道多年的袁小迪，早年以詮釋浪子情歌走紅，這回登上《綜藝一級棒》，不僅展現唱功，也用歌聲證明浪子情懷依舊動人。節目中，陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲〈愛〉，熟悉旋律一響，滿滿回憶殺。

在熱歌勁舞環節，郭婷筠、陳怡婷、吳美琳帶來〈給我幾秒鐘〉，3人身穿火辣中空裝讓全場氣氛沸騰。陳孟賢、陳隨意接棒演唱〈冬天裡的一把火〉，動感的節奏震撼全場，讓人目瞪口呆。袁小迪大感欽佩，當場對陳隨意的唱片公司老闆喊話，建議他的歌路不妨多嘗試這類曲風，說不定會更紅。