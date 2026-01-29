袁小迪登《綜藝一級棒》與8女歌手合唱 他直呼：從來沒有這樣「幸福過」

袁小迪錄影製作單位安排8位女歌手與他合唱。（中視提供）

袁小迪近日上中視《綜藝一級棒》錄影，製作單位安排杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等8位女歌手與他合唱經典金曲〈情深深〉，華麗陣仗一字排開，氣場強大，讓袁小迪直呼從來沒有這樣「幸福過」，「有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。」許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」

出道多年的袁小迪，早年以詮釋浪子情歌走紅，唱紅無數經典好歌，也因此被封為「浪子歌王」，資歷甚至比王傑還早。這回登上《綜藝一級棒》，不僅展現唱功，也用歌聲證明浪子情懷依舊動人。

廣告 廣告

當天錄影陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲〈愛〉，熟悉旋律一響康康也為壯年版的「三小虎」給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久」，許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。因為是唱跳，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

更多鏡週刊報導

獨家／賓賓哥大動作直播救狗 1個月後突喊走丟又不養了

自揭涉多起訴訟！賓賓哥捲商業糾紛、網紅爭執 喊不實抹黑

Diptyque情人節由燕子捎來祝福 心形花朵樹枝是愛啊