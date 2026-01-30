袁小迪《一級棒》同台8女星合唱 嗨喊：沒這麼幸福過

藝人袁小迪早年以詮釋浪子情歌走紅，唱紅無數經典好歌，也因此被封為「浪子歌王」，資歷甚至比王傑還早。近日他擔任《綜藝一級棒》來賓，除演唱新歌〈醉情話〉，更與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如合唱〈情深深〉，華麗陣仗一字排開，讓他直呼從來沒有這樣幸福過：「有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。」許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」逗樂全場。

袁小迪（中）在《綜藝一級棒》杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如合唱〈情深深〉。（圖／中視提供）

袁小迪演唱新歌〈醉情話〉。（圖／中視提供）

該集節目中，陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，演唱小虎隊的經典歌曲〈愛〉，康康也為壯年版的『三小虎』給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久。」許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。

因為是唱跳表演，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

沈建豪（左起）、陳隨意、吳俊宏演唱小虎隊的歌曲。（圖／中視提供）

吳俊宏也挑戰蔡小虎的〈愛人醉落去〉，渾厚的嗓音，還搭配自然舞步，台下藝人都忍不住跟著一起搖擺，頻頻稱讚他：「太帥了」、「根本一個人Solo」、「氣勢很強，整個場子都被你帶動起來」。不過就在眾人一致好評時，卻見賴慧如笑到不行：「他站出去其實不在拍子上，而且腳還會內八。」讓全場笑翻。

在熱歌勁舞環節，女歌手也拚了，郭婷筠、陳怡婷、吳美琳帶來〈給我幾秒鐘〉，3人身穿火辣中空裝，一出場就讓全場氣氛沸騰。接著陳孟賢、陳隨意接棒演唱〈冬天裡的一把火〉，動感的節奏震撼全場，讓人目瞪口呆。康康一邊欣賞一邊笑說：「唱完還會有點喘，就表示這是現場！」袁小迪也大感欽佩，當場對陳隨意的唱片公司老闆喊話，建議他的歌路不妨多嘗試這類曲風，「說不定會更紅」。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

