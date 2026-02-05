袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷

陶晶瑩在《陶色新聞》回憶好友袁惟仁。翻攝自飛碟聯播網



資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。

陶晶瑩透露，當時她正在S家參加晚宴，席間才在追思大S，沒想到又接連聽聞袁惟仁離世的消息，瞬間讓她落淚，「剛好康哥（康康）也有來，他也是常來《星光大道》當評審，跟小胖很熟，所以我就抱著他哭。」她語帶哽咽地說，除了難過，「也很氣小胖，有時不知道好好珍惜自己的身體健康。」

陶晶瑩也提到，演藝圈不少老友這些年來始終默默伸出援手，包括張宇、十一郎、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲、康康等人，長年協助袁惟仁家人分擔醫藥費、生活開銷與孩子的學費，從未間斷，「其實大家都蠻熱心，所以聽到消息都很不捨，因為大家都是同一個年代出來打拼的歌手。」

袁惟仁。翻攝微博

袁惟仁2018年在上海因腦溢血病倒，緊急返台治療，之後長期臥病，2020年10月又因跌倒再度陷入昏迷，昏迷指數一度降至3，期間反覆出現發燒與細菌感染狀況，送入加護病房搶救，身形暴瘦，最終臥病長達8年。

袁惟仁留下無數膾炙人口的經典作品，橫跨華語流行樂壇，包括陶晶瑩的《離開我》、巫啟賢的《愛情傀儡》，以及王菲的《執迷不悟》、《旋木》，那英的《征服》等，影響深遠。

不過，陶晶瑩也遺憾透露，袁惟仁生前不少代表作的版稅早已賣斷，「就算我們再怎麼唱也無能為力。」她表示，自己並不清楚其他作品的狀況，但至少袁惟仁替她創作的歌曲，版權似乎早就賣斷了。

陶晶瑩形容袁惟仁是一位「很有堅持的創作人」，對音樂理念始終不妥協。回憶過往合作與相處點滴，她語氣中滿是不捨，也替這位為華語樂壇奉獻一生的音樂人，感到深深惋惜。

