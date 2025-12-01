袁惟仁健康亮紅燈「緊急送醫」 親姊25字吐心聲

知名音樂人袁惟仁近日傳出緊急送醫的消息。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





知名音樂人「小胖老師」袁惟仁近年健康狀況亮紅燈，2018年在上海跌倒造成腦溢血，2020年再度因跌倒送醫，並在台東老家休養。未料近日爆出緊急送醫的消息，掀起外界關注。對此，袁惟仁的姊姊袁藹玲也透過社群平台發聲。

袁惟仁在上月29日傳出被送至台東馬偕醫院急診，台灣優質生命協會祕書長紀寶如第一時間表示聯絡不到家人，所幸後來聯繫上，也向外界傳達袁惟仁的狀況，「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事。」

而袁惟仁在英國的姊姊袁藹玲昨（30）日以「寒月的夕陽」發文，拍下美照曝光心境，「世界的美好，有時真的需要一定的高度才能見著。」事實上，袁惟仁57歲生日時，袁藹玲也曾以「你為何就不能」為題寫下長文，有人詢問袁惟仁是否安好，她也回覆「好。 謝謝關心。」



