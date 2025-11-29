袁惟仁傳送醫急救！紀寶如認「失聯中」：很著急

紀寶如過去常定期探望袁惟仁。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁7年前在中國腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。不過今(29)日傳出他因身體不適，已送往醫院急救，過去常定期探望袁惟仁的紀寶如稍早也做出回應。

台灣優質生命協會祕書長紀寶如往年都會定期去探望袁惟仁，而袁惟仁臥床多年，今疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中，不過詳細病情仍有待進一步釐清。

紀寶如稍早也回應記者表示：「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」而袁惟仁前妻陸元琪也透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

病情惡化？袁惟仁傳送醫急救 前妻陸元琪12字發聲

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟

李靚蕾回來了！王力宏前妻變這樣 踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

