袁惟仁傳送醫急救 「紀寶如連絡上了」 曝最新病況
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁從2018年跌倒導致腦溢血，健康亮紅燈後就會到台東老家休養，昨（29日）爆出被緊急送至台東馬偕醫院急診，如今好友紀寶如也透露袁惟仁現況，讓大家不要擔心。
台灣優質生命協會祕書長紀寶如回應袁惟仁現況。（圖／翻攝自紀寶如臉書）
昨日袁惟仁爆出送醫消息後，紀寶如當時表示聯絡不到家人，因此也感到著急。稍早，紀寶如也向外界傳達袁惟仁現在狀況，表示：：「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事。」
在袁惟仁因病回台東休養後，台灣優質生命協會祕書長紀寶如每年都會去探望好友，而袁惟仁這幾年都是由姊姊照顧，雖然多次進出醫院，但都順利的度過。
