袁惟仁入院紀寶如幫報平安

袁惟仁近期因肺炎入院，情況已經穩定了。（資料照片）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁當年因跌倒腦溢血，臥床養病多年，29日傳出身體不適，被緊急送至台東馬偕醫院急診。對此，時常關心袁惟仁的紀寶如昨透露最新狀況，坦言他是因為肺部發炎入院，目前狀況已獲得控制，代袁惟仁跟外界報平安。

紀寶如日前第一時間得知此事後因聯繫不到對方家屬，一度相當焦急。她昨對外表示：「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事。」至於袁惟仁是否還在住院？紀寶如則表示：「觀察一下，謝謝哦。」

據悉，家屬發現袁惟仁狀況出現異樣後，隨即送到醫院做進一步檢查。初步發現白血球指數上升，院方指出會出現這種狀況，是因為長期臥床導致身體虛弱，才會容易出現感染的情況。

在袁惟仁傳出身體不適後，前妻陸元琪30日就在臉書吐露近況，意有所指地說：「我現在的人生，最重要的只有我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒），你想要知道的，也是我想知道的，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子們。」言下之意是絲毫不知道前夫的任何狀況，也不想要外界來打擾家人的生活，至於袁惟仁兒子袁義被問爸爸近況，僅表示完全不曉得。