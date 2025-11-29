袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況

袁惟仁於29日下午由救護車緊急送抵台東馬偕醫院，現正接受進一步檢查。（圖／報系資料照，翻攝自臉書）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁驚傳於11月29日傍晚被救護車緊急送往台東馬偕醫院急診，外界關心是否因病況惡化所致。根據院方說法，袁惟仁抵達急診後，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，目前仍在院中接受進一步檢查與觀察。

根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。

據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日稍早通知救護車將其送醫急診。袁惟仁於下午5時28分抵達醫院，醫療團隊基於其長期臥床體質虛弱，判斷其較易出現感染問題，強調家屬平時對其健康極為謹慎，凡有異狀即送醫檢查。

目前其姊姊袁藹玲、前妻陸元琪，以及兒子袁義與女兒袁融等親屬均未對外公開說明具體病情。院方則尚未提供進一步診斷結果，後續情況仍待家屬或醫療單位說明。

袁惟仁過去為多位知名歌手創作膾炙人口的音樂作品，是台灣流行音樂界的重要人物。自腦部意外後，其生活需仰賴母親與姊姊一家協助照護。今日突傳送醫急診，也令許多粉絲與音樂圈友人憂心不已。

