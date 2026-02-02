袁惟仁去世！20歲正妹女兒「撞臉李珠珢」 她認了：很多人說過

娛樂中心／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，返台休養後2020年又於家中跌倒，遭判定成植物人。今（2日）傳出病逝噩耗，享年59歲，讓各界震驚又不捨。而他和女星陸元琪曾結婚14年育有一雙子女，愛女「袁融（梓蛋）」已長成20歲美少女，甚至被網紅黑男發現撞臉韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢。

梓蛋手臂刺青座右銘「我主宰自己的感情觀」，胸前及手背上紋身則是紀念過世的愛犬。（圖／翻攝自梓蛋IG）

袁惟仁愛女梓蛋外型甜美、身材姣好，IG坐擁14萬名粉絲追蹤。拍攝街頭配對影片走紅的YouTuber「黑男」曾在街頭採訪梓蛋，黑男先是讚美她的微刺青很好看，梓蛋接著開始介紹自己身上的刺青，表示手臂上是她的人生座右銘「我主宰自己的感情觀」，胸前及手背上的刺青則是紀念過世的愛犬，梓蛋下秒撩起袖子，展現左手臂大面積的刺青，更是讓黑男驚呼連連。

袁惟仁傳出病逝，愛女梓蛋已長成20歲美少女，撞臉韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢。（圖／翻攝自黑男YouTube）

過程中，黑男發現梓蛋的高顏值撞臉啦啦隊女神李珠珢，對此，梓蛋笑稱確實有很多人說過，不過被詢問有無興趣徵選啦啦隊，梓蛋連忙回應「沒有沒有沒有」。影片一出後，許多網友紛紛狂讚「好像富邦李珠珢」、「眼睛好美喔水汪汪」、「這位漂亮」，而梓蛋本人也現身影片下方留言「謝謝黑男」，黑男則回應「梓蛋本人來了」。



