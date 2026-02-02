袁惟仁台東病逝！陸元琪慟悉噩耗回應了

陸元琪(左)中午慟悉袁惟仁病逝噩耗。(翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深音樂人袁惟仁(小胖老師)今(2日)傳出在台東病逝，享年57歲。除了樂壇好友悲慟，前妻陸元琪在得知噩耗後，透過經紀人低調證實，已於今日中午接獲消息，心情沈重之餘，也懇請媒體給予她與一對子女處理後事的空間。

陸元琪與袁惟仁曾有過一段長達14年的婚姻，兩人於2016年正式離異。當年袁惟仁在上海倒下時，陸元琪曾帶著孩子跨海探視；而在他返回台東靜養、被判定為植物人後，即便照顧重擔由袁家二姊承擔，陸元琪與孩子也一直透過各種方式默默關心。

陸元琪得知前夫死訊後，心情受到不小衝擊。經紀人代其回應表示：「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」

