袁惟仁多次肺炎住院！胸腔醫警告「頭號殺手」：一直躺肺功能退化

「小胖老師」袁惟仁今日傳出病逝消息，享年57歲。（資料照）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年跌倒腦溢血後，臥床養病多年，今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，袁惟仁二姊袁藹珍提到，袁惟仁近年來多次因為肺炎住院治療。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，自己常常警告病人不要久臥，因為長久臥床會導致肺功能大幅退化、容易引發肺炎，「肺炎是臥床病人的頭號殺手」。

袁惟仁2018年跌倒腦溢血，2020年再度意外跌倒撞傷頭部，被醫師判定為植物人狀態，2025年底因疑似肺炎，緊急送往台東馬偕醫院急診；袁藹珍提到，袁惟仁近年來多次因肺炎住院治療，去年底送醫時施打抗生素後即出院，今年1月初再度入院治療，病況未見好轉，沒有撐過去。

蘇一峰在個人臉書發文表示，自己常警告病人跟家屬，「人在床上一直躺著，遲早會肺炎」，因為人類只要長久臥床，肺功能會大幅退化，越來越喘、容易累積痰，最後變成肺炎，另外臥床進食也容易嗆進呼吸道，導致吸入性肺炎，「肺炎是臥床病人的頭號殺手」。

對此，許多網友紛紛回應，「長期卧床因肺炎離世，是種解脫」、「原來如此，我本來只以為臥床久了會影響腿部肌肉衰退，原來衰退是全面性的」、「謝謝蘇醫師提醒，我家老母愛躺床，真的很不好！」、「真的，臥床養病，肺炎反覆來襲」、「植物人好多年了，或許這也是一種救贖吧！對祂及其家人」。

