袁惟仁女兒憶父圓滾滾肚子充滿安全感 兒淚喊：下輩子做及格父子

華語樂壇的一代才子「小胖老師」袁惟仁，在與病魔搏鬥多年後，今年2/2與世長辭，享年57歲。袁惟仁生前是金曲天王天后的幕後推手，製作許多大咖天后的作品，也曾為SHE、動力火車等歌手製作專輯，還是知名歌唱節目評審。逝世消息曝光後，眾多合作過的藝人表達不捨，兒女也發文悼念父親。

天王天后推手！創作那英〈征服〉、王菲〈執迷不悔〉

一首〈征服〉傳唱近30年，至今仍是經典，當年這張專輯讓那英首度入圍金曲歌后，還有〈夢一場〉，這些那氏情歌讓人琅琅上口。而這些經典歌曲，都是由「小胖老師」袁惟仁創作，也讓他有個金曲天王天后幕後推手的稱號。

袁惟仁製作許多大咖天后的作品，曾為SHE、動力火車等歌手製作專輯，還幫王菲打造〈執迷不悔〉、〈旋木〉等經典歌曲。他留下的經典作品太多，如今因病魔纏身多年，於今年2/2與世長辭，讓華語樂壇再度痛失才子。

Ella稱袁惟仁是音樂人生的重要導師 昔搭檔莫凡盼安息

女兒袁融悼念父親，說爸爸教她彈吉他、花錢讓她學鋼琴，還總是說「我女兒最棒了」，花錢讓女兒去看那些自己都沒看過的世界。「你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切」，她喊話下輩子還要做袁惟仁的女兒，要爸爸看著她長大、牽她走紅毯。

女兒喊話下輩子還要做袁惟仁的女兒。圖／台視新聞

多年沒跟父親說話的兒子袁義也說，父親這輩子做得最好的角色，就是大家心中的小胖老師，也坦承自己不是及格的兒子，若還有下輩子，希望能再一起好好當及格的父子。

兒子盼下輩子再一起好好當及格的父子。。圖／台視新聞

那英發文哀悼，謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌；Ella悲痛坦言小胖老師在她心中一直佔有非常重要的位置，他不只是製作人，更是影響她音樂人生的重要導師；昔日搭檔莫凡則轉發袁惟仁姊姊袁藹珍的聲明，寫下「安息，我的搭檔」。

《超級星光大道》評審形象深植人心 「加油好嗎」成絕響

1986年袁惟仁與莫凡組成「凡人二重唱」，在民歌餐廳駐唱時發跡，1991年出道後，2度獲得金曲獎最佳演唱組獎。2007年他擔任，《超級星光大道》固定評審，幽默又專業的形象深植人心，只是他在選秀節目中常會對參賽者說的「加油，好嗎」，已成絕響。

袁惟仁與莫凡組成「凡人二重唱」。圖／台視新聞（資料畫面）

