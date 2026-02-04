袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
HowZ 的新歌〈東京巴黎〉將於2月4日上架，這次走的是「甜蜜加滿」路線。而他日前爆出跟袁惟仁女兒袁融（梓蛋）熱戀，兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
一向對感情世界保持低調的 HowZ，也透露自己曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出。他坦言，當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。他認為，這樣的精神本身是正面的，但若能先學會肯定自己，再期待對方的肯定，才是更正確的步驟。
至於維繫感情的方法，HowZ 認為，最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方。他笑說：「我的祕訣就是好好寵另一半吧，把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」
談到做過最浪漫的事，HowZ 分享，曾帶著喜歡的人到自己喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫。
「嘻哈貴公子」HowZ 第二張全創作專輯《The Blooming Prince 花花公子》即將問世，發行前最後釋出單曲〈東京巴黎〉，2月4日各大數位平台全面上線。
其他人也在看
借手機遭拒就砍人？苗栗市場持刀嫌胸口中彈亡 33歲警頭遭砍重傷狀況曝
苗栗市南苗市場今（4日）上午驚傳重大攻擊事件，一名40多歲鍾姓男子持刀在市場內揚言砍人，警方獲報趕抵處理時，33歲員警朱均諭遭對方持刀攻擊，頭部被連砍2刀。警方緊急開槍制止，過程中1槍擊中鍾男胸部，另1槍誤傷協助壓制嫌犯的民眾。鍾男送醫後不治，受傷員警目前生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中。
大S紀念雕像揭幕 具俊曄、S媽、小S輕撫淚崩｜#鏡新聞
女星大S徐熙媛逝世滿一週年之際，大S先生具俊曄，為她設計的紀念雕像，今（2/2）天揭幕，現場大S的家人，不少演藝圈的好友也現身，親朋好友在細雨中獻花致意，場面莊重而溫柔。
合體TWS大跳「撒嬌舞」遭出征 郁欣Ivy吐心聲「謝謝關心」：我很好！
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國人氣男團TWS上周末在高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，活動圓滿落幕。不過，演唱會結束後，一段與TWS合作拍攝的...
《陽光女子合唱團》4億撐腰登台片影史第6 孫淑媚靠影迷彌補遺憾
《陽光女子合唱團》上映1個月，今（2╱3）宣布票房飆破4億，晉升到台灣電影影史第6名，上周末電影宣傳特別安排台北、台中、高雄3地不同演員與影迷碰拳活動，猶如一場可愛的同歡會，孫淑媚感嘆沒辦法帶阿公看自己主演電影，「看到戲院有很多人帶著爺爺、奶奶來看，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動」。
鳥取車站步行約6分鐘的在地人愛店～這家居酒屋的海鮮刺身＋燒烤毛豆太好吃
這家真的是在地人也超推薦的居酒屋，而且是近30年老店來著，每日採購來自山陰海域的當日鮮魚，賀露港 鮮魚每日直送，當天現撈現切，搭配由當地八百屋精選的新鮮蔬菜，典型的吃在地 食當季。除了食材新鮮以外，主要也是料理功夫一流啦！道道無雷，還吃到讓我們全體超愛的燒烤毛豆，給推。
鄭任汶專欄：中共「黨指揮筆」 國共是要交流什麼？
就在中國國家主席習近平政治清洗軍委，北京內部情勢尚未明朗之際，3日，「兩岸交流合作前瞻論壇」以國共雙邊「智庫」為名在北京召開，所謂的主辦方是中共國台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會。出發前，國民黨指出，雙邊達成不觸碰政治議題的共識，討論議題包山包海，例如：旅遊、航點、醫療安養、精密機械、人工智慧、防災減災、新能源、環保節能減碳等。中國國台辦主任宋濤致詞時重申，堅持九二共識、反對台獨；他還說，此次交流討論是充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期。
永遠的人氣王？林志傑生涯最終章拚6連霸 PLG公布19個年度獎項一次看！
體育中心／黃崇超報導P. LEAGUE+今日（4日）公佈2025-26球季將會頒發的年度獎項，預計將會有19個獎項讓球員、教練及球團工作人員共同角逐，其中年度第一隊、年度防守第一隊維持無位置劃分，期盼球員打出場場好球爭取最高榮譽。
袁惟仁「加油好嗎」成絕響...《星光4》冠軍悲憶最後見面 私下像「暖心爸爸」
「小胖老師」袁惟仁2日證實病逝，過去他曾在《超級星光大道》擔任評審，對參賽者喊話：「加油，好嗎？」成絕響，昔日第四屆冠軍方宥心3日出席《全民大劇團聯合開賣》記者會，形容袁惟仁私下就像「暖心的爸爸」。
「道德」越正確 越憤懣 權力越失控
公共討論中成本最高昂的，從來不是立場分歧，而是一種特定的心理結構，亦即「身在局中，卻以局外人姿態，批判局中事務」；這種類似「遺老遺少」的心態，在潛意識中已然近乎放棄現實層面的競爭，轉而通過一種憤懣來維持道德上的優越感；看似探討公共正義，實則自己都未必清晰意識到，這是一種「道德」造成的自我遮蔽。
王心凌、吳克群爆熱戀「深夜同返女方香閨」經紀公司回應了
王心凌、吳克群去年 9 月被爆在上海、台北同進同出，當時王心凌出席活動被問及此事，僅以「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」回應，未對外認愛。沒想到 4 日卻被週刊拍到，兩人一同在台北前往日本料理店與朋友聚餐，晚間還一起回到王心凌位於松山區的豪宅。
11歲女童離奇亡! 曾是班上模範生 連2年台語朗讀冠軍
社會中心／綜合報導繼續關心新北市土城的一氧化碳中毒案，11歲的大女兒在全家中毒前一天，就離奇陳屍臥房，昨天遺體相驗後，不排除同樣是因一氧化碳中毒而喪命。這消息不但鄰居們感傷，就讀的國小師生更是難過、遺憾，因為女童非常優秀，不但是班上模範生，更曾參加台語朗讀比賽兩度奪冠。
「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
高雄女裸屍案不單純？「生前曾被家暴有穿衣」男友失聯
高雄市今（4日）凌晨發生女住戶全身赤裸慘死在自家社區的機械車位的驚悚事件，但目前疑點越來越多，死者被發現生前是有穿衣服的，其同居男友在女子墜樓後竟出現在監視器畫面裡，然後就失聯。
只為了選村長…狠父竟將「6歲女兒推入河」溺斃！警方上門還裝傻：她在醫院
印度日前發生一起駭人聽聞的殺人命案，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名男子為了符合參選村務委員會（panchayat）的選舉資格，竟將年僅6歲的親生女兒推入運河溺斃，遭逮時還辯稱女兒在遠方醫院治療，直到警方比對證詞和相關證據後才坦承犯行。警方目前已逮捕男子和涉嫌共謀的現任村長，並以謀殺及刑事共謀罪名立案偵辦。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
前基隆民政處長王榆森涉貪被收押 林右昌辦公室：尊重司法，勿枉勿縱
前基隆市長林右昌任內的民政處長王榆森涉嫌使用業者提供的代步車輛，基隆地檢署檢察官指揮台北市調查處涉犯貪污治罪條例行收賄案件，於2026年2月2日執行搜索，經訊問後，認被告王榆森違反貪污治罪條例收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押並禁見，經基隆地方法院於裁准。前基隆市長林右昌透過辦公室回應，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。據指出......
H200晶片輸中又卡關！傳美國安全審查還沒過
美國總統川普去年12月承諾將允許輝達（Nvidia）向中國出口人工智慧（AI）晶片H200，英國媒體引述消息人士報導，由於美國國家安全審查尚未完成，該晶片的對中銷售目前仍處於停滯狀態。
經典賽》前道奇左投二度涉家暴毀前程 墨西哥總仔：他無法被徵召
經典賽開打在即，各隊在名單遞交截止日前，都在評估球員參賽的可能性，然而墨西哥國家隊總教練吉爾（Benjamín Gil）最近就被問及是否有可能徵召前洛杉磯道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）？對此，他表示，烏里耶斯沒有機會參賽。烏里耶斯曾在2019年因家暴事件遭大聯盟禁賽20場，2023年9月又傳出在洛杉磯一處球場外毆打一名據稱是他伴侶的女子，後續大聯盟先將他放入限制名單靜待案件調查，直到去年3月才宣布對他做出禁賽處分，不過他的球監已在去年夏天服完。烏里耶斯上一次在大聯盟出賽，已經是2023年9月1日，從那之後，他就沒有傳出和任何球隊簽約，一路待業到2026年，如今經典賽開打，有媒體就想到這位曾拿下國聯勝投王、防禦率王的左投，詢問墨西哥國家隊總教練吉爾，他是否有參賽的可能？對於這個問題，吉爾近日受訪時表示，烏里耶斯無法替國家隊出賽，「烏里耶斯的情況是，他（現在）並沒有被大聯盟禁賽，但我認為他在美國還有法律案件，因此根據我們管理層和聯盟的了解，在那些問題完全解決之前，他無法參加比賽。」烏里耶斯曾在2023年代表墨西哥投WBC，不過2場先發出賽，防禦率高達9.00，主投9局被擊出3支
蕭薔從廣告寵兒到《一簾幽夢》紅遍華語圈 「演戲就是要真誠」曝心裡話 【走過演藝路】
擁有「台灣第一美女」稱號的女星蕭薔，這幾年淡出演藝圈多年，但偶而仍會在社群平台分享生活，依舊不變的亮麗外貌以及高挑身材，讓許多網友驚艷不已，因為蕭薔過去從模特兒出道後，拍攝過許多廣告，一路跨足戲劇、歌唱等領域，多年來不僅外貌始終如一，影視歌多棲發展，實力也備受肯定。
布魯克林決裂老爸貝克漢！百億富豪岳父首回應：我女兒女婿都很棒
貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前發聲明將家庭分歧攤在陽光下，與父母關係決裂。近日他的億萬富翁岳父尼爾森佩爾茲（Nelson Peltz）受訪時被問及此事，也首度做出回應。