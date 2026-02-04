袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白

HowZ 的新歌〈東京巴黎〉將於2月4日上架，這次走的是「甜蜜加滿」路線。而他日前爆出跟袁惟仁女兒袁融（梓蛋）熱戀，兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」

一向對感情世界保持低調的 HowZ，也透露自己曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出。他坦言，當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。他認為，這樣的精神本身是正面的，但若能先學會肯定自己，再期待對方的肯定，才是更正確的步驟。

至於維繫感情的方法，HowZ 認為，最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方。他笑說：「我的祕訣就是好好寵另一半吧，把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」

談到做過最浪漫的事，HowZ 分享，曾帶著喜歡的人到自己喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫。

「嘻哈貴公子」HowZ 第二張全創作專輯《The Blooming Prince 花花公子》即將問世，發行前最後釋出單曲〈東京巴黎〉，2月4日各大數位平台全面上線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導