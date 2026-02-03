袁惟仁寫〈征服〉助奪金曲歌后！ 那英得知病逝消息發聲了
知名詞曲創作人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日病逝，享年57歲，辭世消息曝光引起許多親友感到不捨。當年歌手那英得靠著〈征服〉奪下金曲歌后，該金曲正是由袁惟仁親自創作的詞曲，那英昨天得知袁惟仁辭世後，她在微博難過po文，「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂」。
袁惟仁二姊袁藹珍昨天對外發布消息，指弟弟袁惟仁離開人世，「我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」慶幸弟弟留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽…他無所不在。「謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」
過去袁惟仁曾與許多位知名歌手合作，並寫下許多經典歌曲，像是那英的〈夢一場〉〈夢醒了〉，2001年那英以《心酸的浪漫》專輯奪下金曲歌后，當中就收錄了由袁惟仁詞曲創作的〈征服〉。
那英得知袁惟仁辭世消息後，昨天在微博難過po文，「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路好走🙏」。
