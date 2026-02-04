袁惟仁將辦追思會！吳宗憲鬆口證實了 公開「最後合作」洩私下交情

記者徐珮華／台北報導

袁惟仁（小胖老師）2日病逝享年57歲，生前社群平台最後兩篇貼文，皆是與吳宗憲（憲哥）合照。吳宗憲今（4）日出席「臭男人」演唱會加場記者會，透露對方2018年中風病倒後，自己便與圈內好友成立群組及「小胖基金會」，每年固定匯款捐助，如今也鬆口對方後事安排。

吳宗憲「臭男人」出席演唱會加場記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

袁惟仁2018年在上海意外跌倒引發腦溢血，昏迷期間又被診斷出腦瘤，經手術切除後雖救回一命，但健康狀況急轉直下，隨後返回台東老家休養。吳宗憲表示，事發後與張宇、莫凡、游鴻明、巫啟賢、黃韻玲等人成立群組，每年固定匯款協助照顧袁惟仁家人，最後一筆甚至匯得特別多，「因為我沒有時間，我怕忘記，想說匯多一點，沒想到發生很不幸的事情。」

袁惟仁過世後，後事安排成為外界關注焦點。對此，吳宗憲證實將舉辦追思會，但究竟由袁惟仁家屬或基金會負責，他則坦言不清楚，「可能要看一下群組。」此外，他提到袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正好是自己的作品，其中一首由周杰倫與方文山創作的歌曲〈一路上小心〉，歌名格外令人感慨，他也在記者會哼唱幾句追憶。

吳宗憲與袁惟仁交情甚篤，如今也鬆口對方後事安排。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

另一方面，吳宗憲日前赴曹西平（四哥）靈堂致意，與對方暢聊40分鐘，嘻哈聲甚至影響到隔壁，沒想到笑著笑著「怎麼我也流淚了」。吳宗憲演唱會主辦方葛兆恩（寶弟）則補充，曹西平過世噩耗曝光後，吳宗憲立刻在演唱會群組提議，將於演唱會播放回顧片段，向曹西平致敬。

