袁惟仁意外跌倒後健康惡化！急診醫師提醒：頭部外傷真正危險的是腦出血，而非腦震盪

袁惟仁2018年跌倒引發腦溢血後，健康狀況開始惡化，急診醫師提醒，頭部外傷要特別留意腦出血風險。（翻攝袁惟仁臉書）

知名音樂人袁惟仁於2月2日病逝，震驚演藝圈。時間回到2018年，袁惟仁在上海錄製節目時於飯店意外摔倒，頭部受傷引發腦溢血，送醫檢查後又發現腦中有良性腫瘤，之後健康狀況就漸漸惡化。急診醫師指出，頭部外傷不只是一時的撞擊，最該擔心的並非腦震盪，而是可能發生的顱內出血（即腦出血），若忽略及時判斷和治療，後果常比想像中嚴重。

奇美醫院急診醫學部主治醫師侯承佑指出，頭部外傷是急診門診中最常見的狀況，很多人以為撞到頭只是腦震盪，結果真正讓人出事的往往是腦出血。

廣告 廣告

所謂的腦震盪，是指大腦受到撞擊或搖晃後短暫功能喪失，在構造上並無實質損傷，多數情況靠休息即可恢復。相較之下，腦出血是腦部血管破裂，產生血塊壓迫大腦組織，不僅結構受損，還會因血塊擴大造成腦內壓升高與二次缺氧傷害。

侯醫師提醒，大部分腦出血不會在當下馬上顯現所有危險症狀，有時顱內出血的警訊可能是在幾小時，甚至幾天後才漸漸浮現，例如持續頭痛、噁心、視力改變或認知混亂等。

由於一般X光檢查，看不到腦出血，急診常使用頭部電腦斷層掃描來確診，但並非每次頭部外傷都需要立即做電腦斷層，需由醫師根據臨床判斷決定。

嚴重腦出血即使開刀治療，大多仍會有長期後遺症，像是肢體活動不便、癲癇等，因此最好的治療還是提早預防，尤其是行動不便、易摔倒的長者。

小胖老師的離世，也提醒我們，任何頭部受到撞擊的人，若出現異常症狀，儘速就醫並進行專業評估是最安全的做法。不要以為「當下沒事」就能掉以輕心，因為真正危險的往往是看不見的腦出血，而非輕微的腦震盪。



回到原文

更多鏡報報導

氣溫驟降特別難睡、無力、易跌倒！室內低於這個溫度就容易出事

一個噴嚏就骨折！骨質疏鬆正在偷走你的骨頭

爬樓梯好吃力、膝蓋痠又卡？不只關節退化、小心肌少症才是真兇

台8女星爆出E奶色誘黃少祺！男神羞到起「生理反應」 自豪巨乳有如「三顆頭」