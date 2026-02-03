袁惟仁愛女決定「不做指甲」 悲悼：下輩子牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲，其現年20歲的女兒袁融發聲哀悼，並表示為了傳承父親對音樂的熱愛，決定「以後不做指甲了」，要把袁惟仁最愛的吉他繼續彈下去。
袁融透露，自己經常聽父親的歌，YouTube搜尋紀錄第一名永遠是袁惟仁。她在文中寫道「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音」，並提到父親長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至無時無刻纏繞著的煙味，都是她最有安全感的一切。
袁融也坦言，星二代的身分曾讓她感到壓力，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣」，但心裡卻總是很驕傲父親是袁惟仁。她回憶，父親即便看不懂五線譜，仍會親自寫下簡譜教她彈吉他。
袁融說，後來花錢讓她學鋼琴，當她看懂五線譜後，袁惟仁總是說「好棒」、「真棒」、「我女兒最棒了」。袁融感嘆「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界」。
袁融引用《旋木》歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」，表達面對離別的不捨之情。她在文中寫下「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛」，並坦承不懂事時沒多向父親表達是她最大的遺憾。同時她感性向父親喊話，「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」
