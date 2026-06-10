袁惟仁愛女21歲生日許願「希望爸爸復活」陸元琪吃醋喊：沒願望給媽媽

娛樂中心／綜合報導

袁惟仁與陸元琪的愛女袁融外型亮眼。（圖／翻攝自IG @yzzn.v）

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）離世後，留下妻女無盡思念。近日愛女「蛋蛋」袁融迎來21歲生日，媽媽陸元琪特地陪伴她慶生，並在社群分享一家三口難得同框的溫馨畫面。怎料，袁融許下的第三個生日願望竟是「希望爸爸復活」，短短一句話讓陸元琪既吃醋又心疼，忍不住笑嘆：「蛋蛋的第三個願望：把拔復活。ㄟ……沒有一個願望是給媽咪的。」

陸元琪在社群臉書貼文透露，女兒21歲這一年，笑容比過去少了許多，情緒也明顯低落。她曾問袁融是否覺得自己這幾個月變了很多，女兒坦言：「有，就這幾個月，變了好多。」陸元琪明白，這是人生經歷留下的痕跡，尤其親人的離別、無法彌補的遺憾與深深思念，都讓女兒一夕之間成熟，連眼神中原本的光彩也變得黯淡。

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袁融（右起）近日過21歲生日、陸元琪、袁融哥哥袁義。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

她心疼寫下，成長過程裡，有些痛不會像小時候一樣大哭一場就過去，但希望女兒知道，身邊仍有許多活著、愛著她的人陪伴著她，「媽咪給妳的愛不是要妳變得軟弱，而是希望妳擁有著這些愛而更加無堅不摧。」她也祝福袁融能夠珍惜21歲僅此一次的青春，在愛中繼續勇敢前行。

除了為女兒慶生，陸元琪也在臉書吐露身為母親的複雜心情。她坦言，每天都非常想念已經長大的孩子們，過去從孩子幼稚園開始，她總是清晨5點半起床準備早餐、叫他們起床，再親自開車送往學校；曾經哭著不願離開媽媽的孩子，如今已經擁有自己的生活與社交圈，母子、母女相聚往往只剩下一頓飯的時間。

陸元琪女兒梓蛋生日許願。（圖／翻攝自IG @_c_c_lu）

每當清晨醒來，面對空蕩蕩的家，她總會想起那些孩子還在身邊的歲月。雖然不捨、偶爾想哭，但看到兄妹倆努力建立自己的未來，她仍感到欣慰與滿足。她也透露，當年為了孩子教育搬進如今的家，這裡充滿一家人成長的回憶，四季花香、朋友聚會的歡笑都深深烙印在心中。

陸元琪分享女兒過21歲生日，第三個願望希望爸爸復活，陸元琪既吃醋又心疼。（組合圖／翻攝自陸元琪IG@_c_c_lu）

然而隨著兒子工作繁忙，總是天亮出門、深夜才返家，陸元琪也開始思考，是否該再一次為了孩子的人生階段改變居住環境，希望能有更多時間與孩子相處。失去另一半後，沒有能夠商量的人，她只能不斷問自己答案。她最後感性表示，生下孩子之後，人生所有規劃始終以一雙兒女為中心，「只要他們健康、快樂、順利，我什麼都好。」這次難得留下的一家三口生日合照，也成為她珍藏的幸福瞬間。

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