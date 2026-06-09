袁惟仁愛女21歲生日「第三個願望」惹鼻酸 陸元琪超心疼

陸元琪在限動分享女兒的生日願望。（圖／翻攝自IG @_c_c_lu）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於今年2月離世，消息震驚演藝圈，也讓家人陷入深深思念之中。袁惟仁與前妻陸元琪育有一對兒女，近日女兒袁融（梓蛋）迎來21歲生日，陸元琪特別在社群分享慶生影片與寫給愛女的長文，除了送上生日祝福，也感性談及女兒在父親離世後的心境變化，字字句句令人動容。

陸元琪在IG限動曝光袁融慶生畫面，只見桌上擺著生日蛋糕，袁融雙手合十認真許願，第一個願望是「大家都健康」；第二個願望則是「我賺很多錢」，展現21歲女孩對未來的期待。然而最令人鼻酸的是第三個願望，陸元琪則以黑底白字寫下：「蛋蛋的第三個願望：把拔復活。欸……沒有一個願望是給媽咪的。」看似幽默的語氣背後，卻藏著女兒對已逝父親深深的思念，也讓不少人看了格外心疼。

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除了分享生日影片，陸元琪也發出長文祝福愛女，提到今年女兒的改變特別明顯，「今年，妳的笑容少了很多，心情低了不少」。透露曾有一天問女兒：「有沒有覺得這幾個月妳的長相變了好多？」，而袁融也認同表示：「有，就這幾個月，變了好多。」

陸元琪認為，這正是人生經歷帶來的改變，感性直言：「一些道別會讓我們的內心沉下去，一些遺憾會讓我們卡在心裡，思念會吞沒整個夜晚，胸口悶悶，讓妳面相變了，就連眼神都少了那些我以為將妳保護的好好就不會減少的光」

她也溫柔安慰：「沒關係，沒事的，就是長大了，所有的事都不會再像小時候……大哭一場就過去了」，陸元琪接著鼓勵女兒，21歲是美好的年紀，希望她能好好享受青春，「還有很多呼吸中的人們愛著妳，當妳難過時，請看看我們唷」。

文末，陸元琪為女兒送上最深的祝福：「要健康，要痛並快樂著，媽咪給妳的愛不是要妳變得軟弱，而是希望妳擁有著這些愛而更加的無堅不摧，21的蛋蛋，生日快樂，願妳在愛中茁壯，勇敢前行。」

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