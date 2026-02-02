袁惟仁打造經典！王菲〈執迷不悔〉、那英〈征服〉都出自他手

袁惟仁病逝，享年57歲。翻攝袁惟仁臉書



「小胖老師」袁惟仁病倒近8年，今（2/2）於台東病逝，享年57歲。當年他以「凡人二重唱」出道，拿過金曲獎，之後創作的歌曲〈執迷不悔〉、〈征服〉更是經典，至今依然經常出現在選秀與歌唱節目中。

袁惟仁和莫凡自1986年在民歌餐廳駐唱，1988年組成凡人二重唱，第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》就入圍金曲獎，接著在1993、1994年榮獲金曲最佳演唱組合。1995年後，兩人各自發展，袁惟仁轉當製作人，為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等人製作專輯。

熱愛音樂的他更創作多首夯歌，像是那英的〈征服〉、〈夢醒了〉、王菲的〈執迷不悔〉、〈旋木〉、陶晶瑩〈離開我〉、巫啓賢的〈愛情傀儡〉等，一舉讓「那氏情歌」成為兩岸三地經典，也為王菲成功打造代表作。

袁惟仁也擔任選秀節目《超級星光大道》評審，一句「加油，好嗎？」成了招牌金句，迎來許多中國選秀的邀約。

2018年10月他在上海錄節目時，意外在飯店摔倒，發現腦溢血還有腦瘤，緊急治療後，返回台東老家療養，但身體已大不如前，2020年10月在家中再次跌倒，造成意識受損，2022年被判定為植物人，長期臥床，今日病逝。

