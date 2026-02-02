袁惟仁抗病8年逝！專家曝「危險因子」：3大族群慎防中風

生活中心／張尚辰報導

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）2018年在家中不慎摔倒，昏迷送醫後確診腦溢血（出血性中風），期間健康狀態持續不佳。今（2）日，家屬證實他病逝，享年57歲。對此，國民健康署提醒，腦中風的高危險因子包括三高、肥胖、吸菸等，若出現中風警訊，務必盡快就醫，以免延誤救命時機。

國健署表示，腦血管疾病是國人十大死因第4位，平均每42分鐘就有1人因此喪生，其中又以腦中風最為常見。腦中風高危險因子包括三高、肥胖、吸菸等，預防的3大關鍵在於「定期健檢、管理血壓、健康生活」。若有中風警訊，應立即就醫，切勿輕信網路偏方，以免延誤救治。

袁惟仁2018年在家中不慎摔倒，昏迷送醫後確診腦溢血（出血性中風）。（圖／翻攝自袁惟仁微博）

腦血管疾病的危險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸、過量飲酒以及家族中風史。三高會導致血管壁脂肪堆積，引發粥狀動脈硬化，增加血管狹窄或破裂風險，進而提高中風可能性。國健署提醒，預防與控制三高是防中風的關鍵，必須透過健康生活習慣維持血壓血脂血糖正常。

國健署呼籲民眾應定期接受健康檢查，並實施每天「722」居家血壓管理法：連續七天量測（7）、早晚各量一次（2）、每次量兩遍（2），同時建立良好生活習慣，飲食遵守「三低一高」原則。

此外，若突然出現頭暈、平衡障礙、半邊臉或手腳無力麻木、單眼或雙眼視力模糊、不明原因頭痛、意識混亂、言語表達困難或理解障礙，應立即就醫，把握黃金治療期，以降低失能風險。

