袁惟仁抗病8年離世！創作經典無數 「加油好嗎」成勵志口頭禪

【緯來新聞網】資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年前因意外跌倒引發腦溢血昏迷，返台休養後又2020年不慎在家中跌倒，之後被判定為植物人狀態。不料，今（2日）傳出逝世家中，享年57歲，家屬也證實噩耗。

袁惟仁傳出病逝台東家中，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁早年和莫凡組成「凡人二重唱」，1994年曾憑專輯《心甘情願》獲得第6屆金曲獎最佳演唱組獎，他也曾為王菲、那英、S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手寫歌，留下許多作品，包括〈離開我〉、〈征服〉、〈夢一場〉、〈旋木〉、〈執迷不悔〉等，奠定他在華語音樂圈的重要地位。



袁惟仁2007年在選秀節目《超級星光大道》擔任評審再度翻紅，犀利的講評讓人印象深刻，最常對參賽者說的「加油好嗎」成為經典名言，之後他將事業放在中國大陸，卻在事業高峰時期倒下。2018年10月17日在上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，當時被送醫治療，還查出腦內有良性腫瘤，清醒後返回台北繼續治療。



然而，袁惟仁2020年10月不慎在台東老家跌倒，一度陷入重度昏迷，並於2022年被宣告為植物人，從此臥病在床，去年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查白血球指數升高，疑似出現感染反應，直到今天由家屬證實過世消息，結束他的一生。

