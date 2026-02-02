袁惟仁搶救一度恢復心跳！姊「耳邊一句話」沒多久就走了 楊貴媚曝家屬狀況

袁惟仁今病逝。（翻攝自袁惟仁臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁臥病長達8年時間，今（2日）被家屬證實在台東家中病逝，享年57。據了解，袁惟仁搶救過程一度恢復心跳，聽到姊姊說完一句話，沒多久就在加護病房裡離世。

據了解，袁惟仁2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救後脫離險境返回台東老家休養，狀況一度不錯，但去年11月底爆出身體不適緊急送院治療，然而事隔2個月，今病逝於家中。

據《ETtoday》報導，楊貴媚透露，過去都會代表桂田文化藝術基金會前往台東探望袁惟仁，也持續了約6年之久，1月時遠本想探視，但姊姊告知「袁惟仁在1月5日的時候就住進加護病房」，原想等對方狀況好一點再到台東探望，也一心認為對方一定會好起來，「沒想到一進加護病房就沒出來」。

搶救一度恢復心跳？

據報導，楊貴媚透露，收到噩耗後有跟姊姊通過電話，透露今一早袁家就收到醫院通知，院方表示「袁惟仁心臟停止」，全家人到醫院後，袁惟仁心跳一度恢復，袁惟仁姊姊則走到他的身邊說了句「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧」，過沒多久袁惟仁就在加護病房裡離世，也坦言自己現在最擔心的就是袁惟仁的媽媽跟姊姊。

