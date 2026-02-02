袁惟仁摔倒臥床多年逝！醫揭「腦中風3大警訊」 每47分鐘奪1人性命

記者鄭玉如／台北報導

袁惟仁8年前跌倒後，確診腦溢血（出血性中風），今日傳出過世消息。衛福部提醒，中風常造成失能，每47分鐘就有1人死亡，出現「臉歪、手軟、大舌頭」應立即送醫搶救。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

資深音樂人袁惟仁2018年在上海跌倒後，確診腦溢血（出血性中風），昏迷期間又被發現腦瘤，未料2020年再次跌倒，一度陷入昏迷，2022年被宣告為植物人，今（2）日傳出過世消息，享年57歲。衛福部提醒，每47分鐘就有1人死於腦中風，中風初期症狀包括「臉歪、手軟、大舌頭」，一旦出現其中一種，應記下發作時間並立刻送醫。

根據衛福部官網資料，腦中風是全球人口死亡與失能的主要原因。世界衛生組織統計，2012年全球人口有30%（約1,750萬人）死於心臟血管疾病，其中有670萬人死於中風，依104年國人十大死因統計，腦血管疾病為國人10大死因的第3位，每年奪走11,169條性命，平均每47分鐘就有1人死於腦中風。

廣告 廣告

統計也顯示，60至79歲為中風發生率最高的年齡層。中風往往造成長期失能，是我國成人殘障的主要原因之一，患者頻繁就醫也加重家庭照護與經濟負擔，嚴重影響生活品質。

中風類型中以「缺血性中風」最為常見。急性缺血性中風患者若能在發病後3小時內，接受血栓溶解劑靜脈注射治療，可有效降低中風造成的殘障及後遺症。一旦出現中風症狀，應立即送醫，爭取黃金治療時間。此外，腦中風後的6個月被視為復健黃金期，運動能力恢復最快，積極配合醫療專業人員的復健治療計畫，能降低身體殘障程度，重拾日常生活功能。

若想辨別中風可記住口訣「FAST」，患者出現「臉歪、手軟、大舌頭」，就是中風初期症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」。

1、「F」是FACE：臉歪。可以請患者微笑或觀察患者面部表情，兩側的臉是否對稱。

2、「A」是ARM：手軟。請患者把雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3、「S」是SPEECH：大舌頭。請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

4、「T」是TIME：記下時間、快打電話。上述症狀只要出現其中一種，立即記下發作時間並送醫，爭取治療的時間。

更多三立新聞網報導

不是跑步！醫推「做1事」護心又顧腸 3分鐘=跑100公尺

蛋價「跳著漲」！營養師揭「1吃法」超值：更營養又好吸收

黃仁勳才剛去過！「嘉佩樂酒店」違規了 檢出竹笙重金屬超標

急診連收2名30歲男「腦中風」！他不理後頸痛倒下 護理師揭「5大警訊」

