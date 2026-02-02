袁惟仁是《雨蝶》幕後推手之一！李翊君哽咽揭多年交情

李翊君透露袁惟仁是〈雨蝶〉製作人。（圖／中時資料照）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年59歲，消息一出，演藝圈與歌迷無不震驚。袁惟仁長期以音樂創作及製作人身份活躍於華語樂壇，是許多經典歌曲的幕後推手。不過已經因病臥床多年，如今傳出離世消息，曾跟袁惟仁合作過的歌手李翊君也悲慟哀悼，並透露「小胖老師」就是電視劇《還珠格格》的《雨蝶》的幕後推手之一。

李翊君得知袁惟仁離世消息後，有點震驚哽咽,真的很不捨，他們也是有很多年的交情，她透露「跟小胖老師很早很早就認識了，《還珠格格》的《雨蝶》那首歌的製作人就是小胖老師。」

她進一步說明，與小胖老師的有多年交情，她也感嘆袁惟仁身體狀況，「因為時間也拖了很久，這樣對老師也好，不再有病痛了」李翊君在悲傷之餘，也表達了對小胖老師的祝福，希望他一路好走。

據悉，《雨蝶》是李翊君演唱的經典歌曲，也是電視劇《還珠格格第一部》的片尾曲，由許常德與瓊瑤作詞，張宇作曲，收錄在李翊君1998年7月發行的專輯《誓言謊言》中。這首歌原本是李翊君為專輯籌備的歌曲《沙漠寂寞》，後來因公司希望搭配瓊瑤的劇集而重新填詞，袁惟仁擔任製作人，指導李翊君以試唱的方式演繹。李翊君回想當時，原本對改詞有些掙扎，但在袁惟仁的引導下，她僅用3個小時就完成錄製，這段合作也讓兩人的友誼與音樂情誼更加深厚。

