袁惟仁是S.H.E重要推手！Ella「得知病逝噩耗」淚崩：再也無法見面

記者徐珮華／台北報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲。他生前創作多首經典金曲，是不少天王、天后重要推手。女團「S.H.E」《Super Star》、《SHERO》等代表作皆出自他手，也曾演唱歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉，雙方交情深厚。成員Ella（陳嘉樺）稍早得知噩耗，當場情緒潰堤，淚崩直呼：「再也無法見面了！」

Ella淚崩哀悼袁惟仁。（圖／翻攝自袁惟仁微博）

Ella表示，袁惟仁在他心中佔有一席之地，不僅曾購買過他的專輯，也感謝他一路以來的照顧。此次「It's Me 艾拉主意巡迴演唱會」轉場影片，特別收錄她當年參加歌唱比賽時，由對方擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她格外感慨與想念。

廣告 廣告

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁2018年在中國上海重摔後，回到台東老家休養。Ella坦言後期對方專心養病，雙方已沒有聯繫或見面機會，但始終在心中為他加油打氣。如今聽聞死訊，她衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。如果家屬願意舉辦追思會，我希望可以去送最後一程，好好跟他告別。」

更多三立新聞網報導

袁惟仁病倒8年離世！生前人緣極佳…張宇「號召30星友」籌醫藥費

小胖老師袁惟仁病逝！享年57歲 家屬悲痛證實

大S過世前認「都放下了」！Makiyo悲憶最後一面：她沒有遺憾

獨家／辛曉琪不顧腳傷「見好友最後一面」！嘆人生無常：好好愛此刻

