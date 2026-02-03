袁惟仁曾點名想合作！中國大咖男星聽聞他病逝 悲痛發聲了

娛樂中心／蔡佩伶報導

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，期間健康狀況持續不佳，昨（2日）家屬證實袁惟仁病逝，享年57歲，讓眾人感到不捨，然而，中國歌手薛之謙也發文悼念，瞬間登上熱搜。

薛之謙憑藉《演員》、《醜八怪》等歌曲走紅，更是袁惟仁生前點名過想合作的對象，薛之謙昨日得知噩耗後，也在社群中曬出4首由袁惟仁創作的音樂，透露這些歌陪伴他多年入眠的夜晚。

薛之謙表示在音樂方面，不論是詞曲工整性、悲傷感、畫面感，有很多都是從袁惟仁那裡偷學來的，文末，薛之謙道別袁惟仁，「我們會想念你的」，貼文湧入許多網友留言打氣，表示「有人記得，他就沒有離開」、「別難過照顧好自己」。

廣告 廣告

薛之謙悼念袁惟仁。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

娛樂圈再傳噩耗！袁惟仁與大S同天病逝 生前驚人緣分曝光了

大S雕像儀式落幕！一雙兒女未現身 「真實行蹤」馬筱梅全說了

昔稱大S是「青春裡重要一角」！羅志祥現身看雕像揭幕 楊丞琳也來了

資深男星罹癌5個月病逝...愛妻親眼目睹斷氣 沉痛發聲：心碎到站不住

