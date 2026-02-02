袁惟仁曾點名想合作！大咖歌手發文悼念 秒衝微博熱搜

「小胖老師」袁惟仁病逝，歌手薛之謙發文悼念。（圖／翻攝自薛之謙微博、袁惟仁臉書）





「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出病逝的消息，家屬也發聲證實，噩耗曝光後，震驚演藝圈，不少星友們也紛紛發聲悼念。其中，中國大陸歌手薛之謙也特別發文哀悼，「我們會想念你」。

袁惟仁過世的消息曝光後，也迅速登上微博熱搜。歌手薛之謙特別分享他生前創作，包含那英的〈夢醒了〉、〈征服〉、趙傳的〈勇敢一點〉以及陶晶瑩的〈離開我〉，「詞曲的工整性、畫面感、悲傷感，我有太多東西，是從你這偷摸學來的。」更直呼這4首歌曲，陪伴他許多年少青春的時光。

廣告 廣告

薛之謙喊話，「我想今天大家在回家的路上都會放起你歌，就當是我們的送別了，袁先生，再見。」事實上，過去袁惟仁曾在受訪時被問到身為製作人，想要合作的對象，他特別點名薛之謙，「那些文字、那些旋律，絕對不是一兩天創作的出來。」

薛之謙發文悼念袁惟仁。（圖／翻攝自薛之謙微博）

薛之謙發文悼念袁惟仁。（圖／翻攝自薛之謙微博）



【更多東森娛樂報導】

●女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

●疑遭仙人跳！方順吉公開報案證明單 再發不自殺聲明

●快訊／小胖老師袁惟仁驚傳病逝 享年57歲

