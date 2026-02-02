袁惟仁曾一度恢復心跳 姊姊病床邊淚別：媽媽我會照顧

袁惟仁病逝令圈內眾好友悲慟不捨。翻攝袁惟仁微博

「小胖老師」袁惟仁今（2日）證實病逝，享年57歲。噩耗傳出震撼演藝與音樂圈，長年關心他的楊貴媚透露，自己一直與袁惟仁的姊姊保持聯繫，原打算今年1月再到台東探望，但對方告知袁惟仁早在1月5日就住進加護病房，「沒想到一進加護病房就沒出來」。

據《ETtoday星光雲》報導，楊貴媚受訪感傷表示，上一次見到他已是去年夏天，並轉述家屬說法，指2日一早袁家接獲醫院通知，表示袁惟仁心臟一度停止，全家人急忙趕到醫院，抵達後他心跳曾短暫恢復，院方才請家屬先返家。未料情況再度惡化，姊姊走到病床旁輕聲對他說：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」不久後，袁惟仁便在加護病房內安詳離世。

袁惟仁2日驚傳離世。翻攝袁惟仁微博

家人細心照護令人動容

2023年時，楊貴媚曾與紀寶如一同前往探望，透露袁惟仁多年來由媽媽、姊姊與姊夫輪流照護，日常餵水、餵奶、拍背樣樣親力親為。她也回憶，家中經常設有多個鬧鐘提醒照護時間，只因照護細節繁瑣、分秒不能馬虎，家人的付出令人動容。

事實上，袁惟仁2018年7月在上海意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程中又發現腦部腫瘤，歷經手術與兩個月與死神搏鬥後脫離險境，返台東老家休養。雖一度恢復穩定，但之後長期臥病在床，與病魔纏鬥長達8年，最終仍不敵病情辭世，為燦爛音樂人生畫下句點。

楊貴媚長年關心袁惟仁病情。翻攝楊貴媚臉書



