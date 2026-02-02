袁惟仁正妹愛女悲慟發文！不捨喊話：下輩子牽我走紅毯

娛樂中心／李明融報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，因肺炎於2日病逝，享年57歲，消息一出令各界感到不捨，他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，其中20歲袁融事後在社群平台悲慟發文，字字句句都是對父親的不捨，更決心「以後不做指甲了」，期盼下輩子還能再做他的女兒，並牽著她走過紅毯。





袁惟仁正妹愛女悲慟發文！330字「充滿對父親不捨」：下輩子牽我走紅毯

袁融發文表達對父親的思念與不捨。（圖／翻攝自袁融IG）

袁惟仁2日病逝，與前妻生下的女兒袁融在2週前曾二度前往台東探望父親，她在社群平台發文回憶父親，她透露有記憶以來就很排斥自己的爸爸是藝人，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你」，袁融的歌單裡有數不清的作品，YouTube搜尋紀錄第一也永遠是爸爸袁惟仁，「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的菸味，是我最有安全感的一切」。

廣告 廣告

袁惟仁正妹愛女悲慟發文！330字「充滿對父親不捨」：下輩子牽我走紅毯

袁融感謝袁惟仁讓她學會音樂，希望下輩子能再當他的女兒。（圖／翻攝自袁融IG）

從小袁惟仁就耐心的教導袁融彈吉他，後來花錢讓袁融去學鋼琴，當看懂五線譜的那一刻，用充滿父愛的語氣鼓勵女兒「好棒！」、「真棒！」、「我女兒最棒了！」，明明是袁惟仁親自帶女兒去看那些自己沒看過的世界，但卻是為女兒感到驕傲，袁融最後感性說道「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點」。





《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

原文出處：袁惟仁正妹愛女悲慟發文！330字「充滿對父親不捨」：下輩子牽我走紅毯

更多民視新聞報導

謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心

Lulu婚宴包6600遭酸「包最少」！嘻小瓜無奈吐心聲

韓27歲女歌手驚傳離世！公司證實噩耗：死因不公開

