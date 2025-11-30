袁惟仁爆病情惡化 「前妻不忍了」：放過我的孩子

音樂製作人袁惟仁前妻陸元琪。（圖／翻攝自陸元琪 臉書）





知名音樂製作人「小胖老師」袁惟仁近年健康狀況亮紅燈，並一直於台東靜養，沒想到昨（29日）被爆出緊急送往馬偕醫院就診消息，讓不少人擔憂狀況，而其前妻陸元琪無奈發聲了。

面對袁惟仁健康狀況疑似惡化，陸元琪和兒女也被詢問，對此，陸元琪在臉書發文表示自己現在人生中最重要的就是自己、兒子和女兒，「你們想要知道的，也是我想知道的，所以，拜託不要來問我跟我的孩子們。」

陸元琪說明了自己不了解袁惟仁的狀況同時，也懇求大家不要去詢問她和孩子，特別是一雙兒女，「這一路你們看我好好的把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了.....請放過我的孩子。」

事實上，袁惟仁2018年跌倒導致腦溢血，就醫發現還有腦腫瘤，緊急返台手術治療，但在2020年再度因跌倒送醫，並一直在台東休養，而台灣優質生命協會祕書長紀寶如每年都會定期探望，但如今詳細病情，截稿前還未有更新消息。



