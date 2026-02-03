袁惟仁爭議情史再被翻出！離婚當天「帶45萬網紅返家」

娛樂中心／張予柔報導



知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日因病辭世，享年57歲。外界在悼念他在樂壇留下的經典作品之餘，也再次關注他生前備受爭議的感情生活。從婚姻期間的出軌風波，到離婚後短時間的親密緋聞，再到晚年病痛纏身。其中，袁惟仁在離婚後不到1天，就被拍到與網紅親暱互動的畫面，至今仍被討論。





袁惟仁在離婚當天被拍到駕車載著當時23歲的「世新校花」陳葳返家，雖事後澄清雙方僅是工作往來，仍引起輿論譁然。（圖／翻攝自臉書袁惟仁、陳葳）

袁惟仁於2002年與前妻陸元琪結婚，育有一子一女，曾被外界視為才子佳人的典範。然而，這段婚姻屢傳感情風波，陸元琪曾公開指控，自己在生下第二胎僅三個月時，就接到第三者來電干擾婚姻，長達13年的隱忍最終於2016年結束，雙方正式簽字離婚。離婚當天，袁惟仁便被拍到駕車載著當時23歲的「世新校花」陳葳返家，雖然陳葳澄清雙方僅是工作往來，但事件曝光後仍引起輿論譁然，也成為袁惟仁情史中最具爭議的一幕。

袁惟仁過去在上海因腦溢血倒下後，返台治療又在家中跌倒，後被醫師判定為無意識植物人。（圖／民視新聞資料照）

袁惟仁的晚年生活同樣備受關注，2018年他在上海錄影期間意外重摔導致腦溢血，第一時間陪伴在側的並非家人，而是當時的女友。返台後，他的健康狀況持續惡化，2020年再次跌倒後被判定為植物人狀態，醫師於2022年確認他已無意識，雖能睜眼卻無法認人。最諷刺的是，真正關心他晚年狀況的，反而是前妻陸元琪，過去曾被點名的女友與曖昧對象陸續離開。

