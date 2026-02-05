袁惟仁版稅早賣斷！陶晶瑩淚揭星友「援助醫藥費」：無能為力

陶晶瑩與袁惟仁有多年交情。（圖／翻攝自YouTube@飛碟聯播網、袁惟仁臉書）





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁本月2日於台東病逝，享年57歲。他生前因腦溢血成植物人臥床8年，不少藝人好友都協助負擔醫藥費，近日多年好友陶晶瑩在Podcast節目《陶色新聞》談及此事，坦言接獲噩耗的當下正好在參加S家晚宴，忍不住流下難過的眼淚。

袁惟仁2018年在上海跌倒後返台治療，豈料2020年又再度摔倒陷入昏迷，健康狀況急轉直下，最後被宣告為植物人，回到台東老家長期臥床休養，陶晶瑩近日在節目中提到，圈內好友張宇、十一郎夫婦、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲、康康等人，多年來未間斷的協助袁惟仁及其家人負擔醫藥費及生活開銷，「其實大家都蠻熱心，所以大家聽到都很不捨，因為大家都是同一個年代出來打拼的歌手。」

陶晶瑩在節目中透露袁惟仁作品版稅遭賣斷。（圖／翻攝自YouTube@飛碟聯播網）

陶晶瑩提到，S家晚宴當天，曾與袁惟仁一同在《超級星光大道》擔任評審的康康也有出席，聽聞噩耗也很是不捨，「他跟小胖也很熟，所以我就抱著他哭，也很氣小胖，有時候不知道好好珍惜自己身體的健康。」

事實上，袁惟仁生前創作無數經典作品，包括陶晶瑩〈離開我〉、王菲〈執迷不悟〉、〈旋木〉，以及那英的〈征服〉、〈夢醒了〉等，如今袁惟仁離世，陶晶瑩遺憾表示，袁惟仁許多作品的版稅早已賣斷，「就算我們再怎麼唱也無能為力，其他的不知道，他幫我寫的歌好像是賣斷了。」他提及袁惟仁是很有堅持的創作人，回憶起過往相處的點滴，語氣中滿是不捨。



