袁惟仁生前人緣佳！張宇創「小胖基金」救命

知名音樂人袁惟仁傳出離世消息，而他出道超過20年，生前圈內好友眾多，在小胖老師發生意外後，除了祈禱，更是紛紛解囊援助他的醫療費用，包括陳建寧、王治平、陳子鴻等30位音樂人、製作人，熱心合捐40萬元醫療費用。張宇也在去年發起「小胖基金」募款活動，號召圈內人有錢出錢。

節目〈超級星光大道〉：「仁杰，提醒你一件事，唱歌就是表演，表演就是唱歌，（好，你看，什麼意思，）講得很好，（很難了解耶），深入淺出嘛。」

已故知名音樂人袁惟仁，因為選秀節目為人所知，而他出道超過20年，生前在演藝圈音樂圈的好友眾多，包括張宇十一郎夫妻檔，音樂人陳子鴻陳建寧，還有昔日凡人二重唱夥伴莫凡。

已故音樂人袁惟仁：「最令我生氣的是，因為莫凡他都不開車，他也不騎車，所以我就永遠就是那個司機老人，你最好不要提到這段，提到這段你就感謝我，我開車載了你20年，去哪裡找這種朋友。」

袁惟仁曾談到跟莫凡的好交情，而在他出事之後，小胖老師的好友們除了祈禱更是紛紛解囊，援助他的醫療費用，2018年袁惟仁在上海跌倒昏迷，醫療費用之高，他當時正在錄製的節目單位，替他繳清36萬元台幣的醫療保證金，並答應負擔全額醫療費。

當時陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等30位音樂人製作人，仍熱心合捐40萬元，希望為袁惟仁雪中送炭，張宇也在去年發起「小胖基金」募款活動，號召圈內人有錢出錢，援助袁惟仁的醫療花費，就是擔心袁惟仁母親無力負擔，包括游鴻明、莫凡、巫啟賢等人都一起響應。可見袁惟仁人緣之好，離世消息更讓所有人不捨。



