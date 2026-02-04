袁惟仁生前最後合作成追憶 吳宗憲曝多年資助家屬「每一年都匯款」

綜藝天王吳宗憲提到，袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正好就是自己的作品。（圖／侯世駿攝）

綜藝天王吳宗憲3月29日將在台北國際會議中心（TICC）舉行《吳宗憲 JACKY WU〈2026 臭男人 巡迴演唱會〉台北站》，今（4日）演唱會記者會上，吳宗憲也談及日前病逝的音樂人「小胖老師」袁惟仁，他透露袁惟仁中風後，自己演藝圈內多位好友包括黃韻玲、游鴻明、莫凡、張宇、巫啟賢等人，都在同一個群組中彼此聯繫、分工協助照顧家屬。

吳宗憲說自己每一年都會匯款資助袁惟仁的家人，「最後一次匯款我匯得比較多，想說自己工作忙，沒辦法常到現場幫忙，沒想到卻發生不幸的事情」；他也提到袁惟仁的姊姊與家人多年來承受極大壓力，大家在金錢與實際行動上的幫忙，「藝能界大家能做的事，就盡量做，也希望這些善意可以迴向給我的孩子，也希望小胖老師一路好走」。

記者會上，吳宗憲也提到，袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正好就是自己的作品，一首由方文山、周杰倫聯手創作的〈一路上小心〉，如今再回首，格外令人鼻酸。此外，被問及日前過世的資深藝人曹西平，吳宗憲坦言自己未出席告別式，但早在前幾天就已前往靈堂致意，「我在靈堂裡跟他聊天聊了40分鐘，還吵到隔壁，笑到流眼淚」。

袁惟仁2018年確診出血性中風。（圖／報系資料照）

